Сенатор Берни Сандерс отказался от участия в президентской гонке США. Единственным претендентом на участие в выборах от Демократической партии остается Джо Байден.

Сенатор Берни Сандерс отказался от участия в президентской гонке США. Об этом сообщает CNN.Единственным претендентом на участие в президентских выборах от Демократической партии остается Джо Байден. Предположительно в скором времени он будет выдвинут кандидатом.Берни Сандерс заявил об отказе участвовать в президентских выборах во время разговора по телефону с членами его избирательной кампании.