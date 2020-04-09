Президиум генсовета Единой России исключил из партии замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Единороссы также направили премьеру и главе Минпромторга обращение о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Поводом стал конфликт, который произошел у бывшего севастопольского губернатора с полицией в аэропорту Ижевска.

Президиум генсовета "Единой России" исключил из партии замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова. Единороссы также направили премьеру и главе Минпромторга обращение о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Поводом стал конфликт, который произошел у бывшего севастопольского губернатора с полицией в аэропорту Ижевска. Столкнувшись с новыми правилами безопасности, которые его не устроили, Овсянников не стал стесняться в выражениях. Выражения эти, благодаря камерам наблюдения, услышала вся страна. Резкое слово внезапно изменило и репутацию, и карьеру.Такие кадры привычнее видеть, когда рассказывают о дебоше в аэропорту. На этот раз камеры наблюдения сняли высокопоставленного чиновника. Дмитрий Овсянников — заместитель министра промышленности, бывший губернатор Севастополя.Дмитрий Овсянников зашел в терминал уже на нервах, причем, не с первого раза. Металлодетектор звенел, трижды чиновника уговаривали вернуться. Когда попросили посадочный талон, то замминистра разразился бранью."Сорокадвухлетний мужчина вел себя агрессивно по отношению к представителям авиакомпании, отказываясь выполнять установленные перевозчиком правила. Разговаривал на повышенных тонах, использовал нецензурную лексику. Тем самым выражал явное неуважение к обществу", — пояснила начальник ОИОС управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу Галина Смирнова.Одно неловкое слово, точнее — два, уже перечеркнули партийную карьеру господина Овсянникова. Комиссия по этике "Единой России" прослушала существительное и прилагательное, которые однопартиец использовал в общении с женщиной, сотрудницей аэропорта. За такие слова партбилет на стол кладут."Поведение Овсянникова недопустимо и аморально. Таким людям не место в партии, не место в органах власти. Сегодня мы исключили Овсянникова из партии и будем ставить вопрос о его отставке с поста заместителя министра правительства", — пообещал секретарь генерального совета партии ''Единая Россия'', заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.Уволить нельзя оставить. В Минпромторге решение, где поставить запятую, пока не приняли. Проведут внутреннее расследование. Что, кому, в каких обстоятельствах наговорил заместитель министра в ижевском аэропорту. В целом, настроены критично."Разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы оправдывать его наличием нарушение закона. Более того, оно, как и должность заместителя министра, налагает особую ответственность на государственного служащего за свои действия. Тем более, такое поведение выглядит недопустимым в текущей ситуации, когда страна переживает пандемию коронавирусной инфекции".В рамках борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, показать посадочный талон Дмитрия Овсянникова попросили потому, что так сейчас принято практически во всех российских аэропортах. В терминалы допускают только пассажиров с билетами, чтобы люди лишний раз не толпились, это просто опасно."Все лица, входящие в аэровокзал, подлежат досмотру. Это прописано в Федеральных авиационных правилах. Все процедуры этим пассажиром были выполнены. Инцидент, случившийся в дальнейшем, находится в компетенции сотрудников полиции", — говорит директор авиакомпании по авиационной безопасности Алексей Коробейников.Протокол составили по статье "Мелкое хулиганство". В ближайшие дни дело рассмотрит суд. Сам Дмитрий Овсянников, сначала утверждал, что полиция "перегнула палку". Сейчас же вовсе не находит слов, чтобы прокомментировать ситуацию. Телефон заместителя министра недоступен.