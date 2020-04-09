Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшилось, но он остается в отделении интенсивной терапии.

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшилось, но он остается в отделении интенсивной терапии.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак.По его словам, премьер, оставаясь в постели, "позитивно взаимодействует со врачебной командой".Коронавирусную пневмонию у 55-летнего Джонсона обнаружили 26 марта. Он самоизолировался в своей резиденции, продолжая руководить страной, однако 5 апреля был переведен в лондонскую больницу для проведения анализов, так как повышенная температура держалась у него уже больше 10 дней.Вечером 6 апреля его состояние ухудшилось, и он был переведен в реанимационное отделение.Сообщалось, что политик получает стандартное лечение с применением кислорода и продолжает находиться в отделении интенсивной терапии, чтобы у врачей была возможность внимательно следить за его состоянием. При этом отмечалось, что ему не потребовалась ни механическая вентиляция легких, ни неинвазивная респираторная поддержка.