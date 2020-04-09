Уголовное дела по нескольким статьям возбуждены в отношении бывшего руководителя ГУ МЧС России по Курганской области. По версии следствия, он осуществлял махинации с премиями подчиненного, пользовался служебной техникой в личных целях и принял на вооружение заведомо негодные робототехнические средства, заплатив за них более 56 млн рублей бюджетных средств.

Следственный комитет сообщил о задержании бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области, состоявшегося в минувший вторник, 7 апреля.По данным ведомства, экс-главный спасатель региона стал фигурантом уголовных дел, заведенных по статьям "Растрата с использованием служебного положения" и "Злоупотребление должностными полномочиями"По версии ФСБ, сотрудники которой и предоставили СК оперативные материалы в отношении бывшего спасателя, почти два года он премировал подчиненного, пуская средства представительские нужды, а также пользовался специальной и спасательной техникой в личных целях, чем делал невозможным ее применение по прямому назначению.Кроме того, в СК отметили, что ранее задержанному предъявлялось обвинение в превышении должностных полномочий, с причинением тяжких последствий, заключавшихся в необоснованном перечислении 56,5 миллионов рублей бюджетных средств поставщику робототехники для подразделения МЧС.Следствие полагает, что, будучи руководителем комиссии, в рамках государственного оборонного заказа он принял на вооружение робототехнические средства, заведомо зная то, что их применение подразделениями МЧС будет невозможно.