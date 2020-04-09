Бывший вратарь женской сборной Швейцарии по хоккею Флоренс Шеллинг была назначена на пост генерального менеджера клуба Берн. Таким образом, впервые в истории представительница слабого пола заняла столь ответственную должность в мужском хоккее.

Бывший вратарь женской сборной Швейцарии по хоккею Флоренс Шеллинг была назначена на пост генерального менеджера клуба "Берн". Таким образом, впервые в истории представительница слабого пола заняла столь ответственную должность в мужском хоккее.Об историческом факте сообщила пресс-служба Международной федерации хоккея. Речь идет, разумеется, о серьезных хоккейных мужских клубах, которые ранее оставались вотчиной специалистов-мужчин.31-летняя Шеллинг, выигравшая в составе сборной Швейцарии бронзовую медаль Олимпийских игр в Сочи, призналась, что была удивлена приглашению в "Берн", являющийся одной из самых посещаемых команд в Европе. Тем не менее она заявила о своей готовности "принять вызов".Напомним, что чемпионат Швейцарии по хоккею был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Берн" не смог выйти в плей-офф турнира, заняв девятое место в регулярном сезоне.