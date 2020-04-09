Форвард футбольной сборной России и московского Локомотива Фёдор Смолов, который на правах аренды выступает за испанскую Сельту, выразил желание остаться в высшем дивизионе Испании на постоянной основе. Игрок очень рассчитывает, что руководство Локо пойдет ему навстречу.

Форвард футбольной сборной России и московского "Локомотива" Фёдор Смолов, который на правах аренды выступает за испанскую "Сельту", выразил желание остаться в высшем дивизионе Испании на постоянной основе. Игрок очень рассчитывает, что руководство "Локо" пойдет ему навстречу."Я позвонил Кикнадзе [Василий Кикнадзе, гендиректор "Локомотива", – прим. ред.], чтобы они пошли навстречу, — сообщил Смолов в социальной сети Instagram. — Сто процентов это всё не зря. Только вирус вмешался, сыграл пять матчей, но сейчас весь мир страдает от этого. Сто процентов перешёл не зря. Я хочу остаться в Испании".Посмотреть эту публикацию в InstagramСегодня в 18.00 прямой эфир со @smolovfedor_10! Вопросы и темы для эфира пишите в комментариях