Советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз. Супруга родила ему сына. Радостным событием сценарист поделился на своей странице в Instagram.

Советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз. Супруга родила ему сына. Радостным событием сценарист поделился на своей странице в Instagram.71-летний Грачевский женат на Екатерине Белоцерковской, которая моложе его почти в два раза — ей 35 лет. Пара живет в браке с 2016 года.В социальной сети Грачевский опубликовал фото супруги, а также себя на фоне новорожденного. В посте кинорежиссер отметил, что поздравляет свою "очаровательную Катюшу" и себя с рождением сына.У Бориса Грачевского есть трое детей от прошлых браков. Первая супруга родила сценаристу сына Максима и дочь Ксению. Вторая жена подарила Грачевскому дочь Василису.