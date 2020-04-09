Губернатор Петербурга предложил расширить полномочия городского правительства. Связано это с современной ситуацией в стране и городе, а именно условиями чрезвычайной ситуации и приближенными к таковым.

Губернатор Петербурга предложил расширить полномочия городского правительства. Связано это с современной ситуацией в стране и городе, а именно условиями чрезвычайной ситуации и приближенными к таковым. Как прозвучало на заседании Заксобрания Петербурга, в период угрозы распространения коронавирусной инфекции нужно обеспечить возможность оперативного реагирования.Инициативу Смольного поддержали депутаты, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Как заявил Юрий Шестериков, представитель в парламенте, это вынужденная мера. Благодаря ей правительство сможет четко сформулировать, как гражданам нужно вести себя во время режима повышенной готовности и самоизоляции. Правда, четкие правила, что запрещено, а что разрешено, еще не сформулированы.В Петербурге с сегодняшнего дня утверждены штрафы для горожан за нарушение режима самоизоляции. Теперь за прогулку придется заплатить 4 тысячи рублей. Как представители исполнительных органов власти будут определять, нарушил ли гражданин правила либо он просто вышел в ближайший магазин, пока не понятно.