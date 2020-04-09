Рост потребительских цен в России ускорился до 0,3% в период с 31 марта по 6 апреля, а с начала 2020 года инфляция выросла на 1,6%, говорится в материалах Росстата.

Рост потребительских цен в России ускорился до 0,3% в период с 31 марта по 6 апреля, а с начала 2020 года инфляция выросла на 1,6%, говорится в материалах Росстата.С 24 по 30 марта потребительские цены в России выросли на 0,2%, до этого — на 0,3%, в последний раз такие показатели отмечались ведомством в декабре 2018 года. За первую неделю 2020 года инфляция составила 0,5%.Кроме того, ведомство с начала апреля расширило перечень товаров и услуг для еженедельного мониторинга цен с 64 до 100 позиций. Новые товарные позиции теперь включены в еженедельное обследование Росстата.Новыми позициями для обследования Росстата стали консервы для детского питания, зубная паста, шампуни для волос, туалетная бумага, гигиенические прокладки, носки, смартфоны, сжиженный газ, медицинские средства анальгин и линекс, а также поездки в Китай и Грецию.В Росстате подчеркнули, что в работающих магазинах происходит фиксация цен, а ведомство отслеживает данные сайтов без учета стоимости доставки.