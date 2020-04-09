В США разработали спрей с примесью токопроводящих частиц, который может сделать сенсорной любую твердую поверхность

Инженеры Лаборатории информатики и искусственного интеллекта (CSAIL) при Массачусетском технологическом институте разработали спрей SprayableTech, который может сделать сенсорной любую твердую поверхность. Распыляемый датчик можно нанести на что угодно - например, на стену в спальне, чтобы управлять подсветкой, или на подлокотник дивана, превратив его в пульт от телевизора.Процесс начинается с создания 3D-модели трафарета для аэрографии, пишет The Next Web. Затем на распечатанную пластину из баллончика распыляется аэрозольная краска с примесью токопроводящих частиц. После этого, чтобы сделать участок интерактивным, к нему подключается микроконтроллер."SprayableTech настолько гибок в своем применении, что помимо стен и поверхностей его можно использовать для управления более крупными объектами, такими как интерактивные умные города и интерактивная архитектура в общественных местах, - говорит один из авторов технологии Майкл Уэссели. - Мы видим его в качестве инструмента, который позволит людям взаимодействовать и по-новому использовать окружающую среду".По словам изобретателя, команда CSAIL нацелена на сотрудничество с граффити-художниками и архитекторами. Первыми областями крупномасштабного применения SprayableTech могут стать смарт-города и интерактивные дома.