Тотальная нехватка медицинских масок привела к тому, что многие люди стали изготавливать маски в домашних условиях самостоятельно. Эксперты по фильтрации из США дали советы, как сделать такую защиту максимально эффективной.

Тотальная нехватка медицинских масок привела к тому, что многие люди стали изготавливать их в домашних условиях самостоятельно. Эксперты по фильтрации дают советы, как сделать защиту максимально эффективной.Сразу оговоримся, что любая маска не может защитить человека от коронавируса нового типа на сто процентов. Более того, эксперты советуют надевать маску, если вам необходимо выйти из дома на улицу, не ради собственной защиты, а для того чтобы защитить остальных людей. Многие переносят COVID-19 бессимптомно, но при этом являются угрозой для окружающих, так как могут передать заболевание другому человеку, просто поговорив с ним.Простой тест наглядно показывает, какую ткань для маски лучше выбрать. Чем меньше через неё проходит капель, тем лучше защита.Иллюстрация Georgia Tech.Президент США на днях рекомендовал носить маски всем, кто покидает свой дом. В России такие рекомендации представителями власти пока не озвучивались. Однако эта мера предосторожности будет не лишней.Что же делать тем, кто не смог приобрести респираторы, медицинские, марлевые или тканевые маски? Изготовить такие маски для себя и своей семьи самостоятельно из любой имеющейся в наличии ткани. Как сделать такую защиту эффективной, рассказали специалисты Технологического института Джорджии (Gatech).Они отмечают, что платки, банданы и шарфы являются недостаточно надёжной защитой."Конечно, медики, которые взаимодействуют с пациентами с COVID-19, должны использовать сертифицированные средства защиты, — отмечает Райан Ливли (Ryan Lively), адъюнкт-профессор Школы химической и биомолекулярной инженерии Gatech. — Но в ситуациях, когда у человека нет близкого и длительного контакта с инфицированными COVID-19 индивидуумами, мы полагаем будет вполне достаточно тканевой маски, изготовленной своими руками, и соответствующий этикет социального дистанцирования для замедления распространения вируса".Ливли и коллеги полагают, что два и более слоя плотной ткани будет достаточно, чтобы создать барьер на пути капель, которые содержат вирусные частицы. Вкупе с социальным дистанцированием это снизит вероятность передачи вируса.Однако важна не только сама маска, но и то, насколько она прижата к лицу (нет ли сильно отступающих от кожи частей на носу или щеках), как человек её надевает и снимает, как с ней обращается в течение дня.Эксперты советуют не прикасаться к маске после выхода из дома, а поправлять или снимать её стоит только за тесёмки, которые уходят за уши. Последнее особенно актуально, если вы сами не здоровы (иначе вы загрязните руки)."Так как маска касается лица, она сама и ваши руки должны быть чистыми в момент, когда вы её надеваете. Маска должна прилегать плотно, но не доставлять дискомфорта", щ отмечает ещё один адъюнкт-профессор Gatech Марк Лозего (Mark Losego).Также учёные подчёркивают, что нежелательно использовать для масок материалы, в безопасности которых вы не уверены или если они испускают химические запахи. Например, мешки для пылесосов и HEPA-фильтры могут содержать стеклянное волокно, которое, конечно же, не стоит вдыхать. Любая вязаная материя также содержит слишком много волокон. При попадании в лёгкие они могут вызывать воспаление.Для всех возможных вариантов масок (тканевых, прошитых, склеиваемых и даже печатаемых на 3D-принтере) специалисты создали отдельный сайт. На нём будут выложены инструкции по производству тех или иных вариантов (на английском языке).Составляющие защитного экрана для лица можно напечатать на 3D-принтере. "Забрало" же многие сегодня изготавливают из корпуса пластиковой бутылки.Фото Georgia Tech.Здесь можно найти инструкции по проведению простейшего теста ткани при помощи пульверизатора. Также здесь предлагается покрывать внешнюю сторону тканевых масок слоем из полипропиленового пакета. Он не даст проникнуть в маску каплям с содержащимся в них вирусом, если рядом с носителем маски неожиданно чихнёт или кашлянет другой человек. Впрочем, даже в этом случае шансы заболеть от носителя вируса всё же будут достаточно большими, так как капли также попадают на слизистую глаз.Сейчас учёные активно изучают научную литературу и различные типы тканей на предмет лучшей пригодности для масок.Больше актуальной информации о том, как изготовить и использовать тканевую маску, можно найти на сайтах ВОЗ и Центров по контролю и профилактике заболеваний США.Ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, как изготовить в домашних условиях дезинфицирующее средство, а также о том, стоит ли им обрабатывать продукты, которые мы приносим из магазина.