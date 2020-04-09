С 8 апреля в Калининградской области, где отмечается достаточно спокойная эпидемиологическая обстановка, приступили к работе практически все промышленные предприятия. Об этом заявил губернатор края Антон Алиханов в эфире 60 минут на телеканале Россия 1, комментируя свое постановление о возвращении к работе ряда организаций, закрытых на карантин.

С 8 апреля в Калининградской области, где отмечается достаточно спокойная эпидемиологическая обстановка, приступили к работе практически все промышленные предприятия. Об этом заявил губернатор края Антон Алиханов в эфире "60 минут" на телеканале "Россия 1", комментируя свое постановление о возвращении к работе ряда организаций, закрытых на карантин."Накануне я подписал постановление, где указан перечень организаций, которые могут вернуться к работе при условии исполнения всех рекомендаций регионального главного врача", — уточнил глава Калининградской области. При этом он добавил, что работать предприятия будут под контролем "Роспотребнадзора" с соблюдением всех норм: индивидуальные средства защиты, термометрия и так далее.Такое послабление стало возможным, подчеркнул Алиханов, благодаря предоставленным Владимиром Путиным дополнительным полномочиям."Президент дал нам возможность самостоятельно принимать решения в зависимости от ситуации в регионе. И это хорошо, мы такой возможностью воспользовались", — отметил губернатор Калининградской области.Также губернатор Калининградской области сообщил, что в регионе в обычном режиме работает транспортная система. "Мы старались не останавливать движение грузов через границу и внутри региона", — уточнил Алиханов. Он особо подчеркнул, что соседние страны в сложившейся ситуации проявили себя очень достойно:"Ни Литва, ни Польша не вводили ограничения на движение грузового транспорта. Не было никаких проблем с транзитной доставкой наших граждан", — констатировал Алиханов.Говоря об ограничениях внутри региона, Алиханов отметил, что жесткой контрольно-пропускной системы у них нет. Только на выходных были введены некоторые ограничения на движение на приморском направлении: пропускали только тех, кто там прописан и у кого есть дачи.Глава Калининградской области сообщил, что в регионе на данный момент зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусом и ни одного летального исхода."У нас развернуто уже 430 медицинских коек, а всего нужно чуть более 500. До конца месяца 70 с лишним коек должны быть доразвернуты. Аппаратов ИВЛ достаточно, их более 200. Калининград принимал Чемпионат мира по футболу, поэтому мы уже были готовы к различным видам эпидемий", — заверил губернатор.Стоит также отметить, что Калининградская область — это третий регион по абсолютному числу людей, которые выезжали на мартовские праздники за рубеж."Это наша географическая специфика. Нам проще и дешевле уехать за границу в отпуск, чем из других регионов России. У нас 55 тысяч человек с калининградскими паспортами выезжали за рубеж", — пояснил Алиханов. По его словам, коллеги из пограничной службы помогли наладить систему фильтрации людей в аэропорту. "Мы их всех знаем поименно, они все предупреждены и отправлялись домой на режим самоизоляции. Именно поэтому у нас цифры с зараженными не такие большие. Надеемся, что так и останется. Эта неделя будет решающая", — заключил губернатор.