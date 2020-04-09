Пока рано рассуждать о том, как повлияет кризис COVID-19 на отношения США и Китая. Некоторые показатели говорят об ухудшении ситуации, учитывая, что обе стороны перекладывают вину за происходящее друг на друга. Однако этот кризис может дать возможность - и необходимость - Пекину и Вашингтону объединить усилия для борьбы с вирусом и укрепить двустороннее сотрудничество, а также доверие.

Пока рано рассуждать о том, как повлияет кризис COVID-19 на отношения США и Китая. Некоторые показатели говорят об ухудшении ситуации, учитывая, что обе стороны перекладывают вину за происходящее друг на друга. Однако этот кризис может дать возможность — и необходимость — Пекину и Вашингтону объединить усилия для борьбы с вирусом и укрепить двустороннее сотрудничество, а также доверие.Еще в начале 2020 года, когда в Ухане началась вспышка коронавируса, отношения Вашингтона и Пекина были не в лучшем состоянии. Налицо было растущее расхождение между "подъемом Китая" и упадком США, особенно после мирового финансового кризиса 2008–2009 годов. Пекин начал использовать свои материальные преимущества, пытаясь расширить глобальное влияние. Вашингтон боролся одновременно с внутренней дисфункциональностью и падением своего международного влияния. Второе: это расхождение усилило экзистенциальную идеологическую борьбу между двумя сторонами. Третье: обострение двусторонней напряженности за последние три года, подпитываемое торговой войной, растущим вниманием США к экономической дипломатии Китая, разворачиванию военных сил и проведению различных операций.Четвертое: склонность Пекина и Вашингтона умышленно искажать стратегические намерения друг друга. Пекину повсюду видится стремление США проводить стратегию сдерживания и смены режима. Вашингтон считает, что Китай стремится стать глобальным гегемоном, называя поведение Китая хищническим, злонамеренным и "противоречащим правилам".Когда началось распространение COVID-19, поведение Пекина и Вашингтона полностью отвечало всем этим ранее существовавшим тенденциям в плане стратегического недоверия, недопонимания, соперничества, взаимной враждебности и обвинений. Страны начали спорить друг с другом о том, кто из них является источником происхождения вируса, а также какая страна вносит наиболее эффективный вклад в борьбу с ним.Однако суть заключалась в том, что и та и другая стороны были одинаково плохо подготовлены к болезни на ранней стадии ее распространения из-за недостаточной готовности, неопределенности, путаницы в отношении того, что происходит, перекладывания ответственности за кризис на плечи друг друга и нежелания вводить драконовские меры, которые были необходимы, чтобы сдержать вирус. Проблема приобрела политизированный характер с обеих сторон: Коммунистическая партия Китая на ранних стадиях вспышки стремилась избежать прозрачности и честности, пытаясь предотвратить публичную критику своих действий. Администрация Трампа слишком поздно признала серьезность COVID-19, обосновывая это тем, что влияние болезни преувеличено политическими соперниками Трампа в попытке подорвать его позиции в преддверии выборов.Все говорит о том, что источником происхождения вируса стал Ухань. И пока остаются без ответа важные вопросы о системных ошибках и задержках властей, которые должны были вовремя его распознать, ограничить его распространение и уведомить об этом другие страны. Но с декабря и января, когда началось распространение вируса, утекло много воды. Сейчас США переживают кризис, тяжесть которого объясняется их недостаточной подготовленностью, хотя они получили предупреждение о вируса, которого в свое время не получил Пекин.Второе: нельзя забывать о характере дипломатического общения двух стран при развитии кризиса COVID-19. Как и ожидалось, многие американские комментаторы подчеркивают, что Пекин пытается представить свой очевидный успех в борьбе с распространением вируса в Китае как пример для подражания остальному миру и как показатель превосходства развития Китая. И все это на фоне предвзятого представления США о внешней политике Китая, направленной на дискредитацию американской системы и уничтожение мирового лидерства США. Поэтому Вашингтон ускорил кампанию общественной дипломатии, чтобы дискредитировать модель Пекина и подчеркнуть его ответственность за распространение вируса.Да, Пекин, очевидно, пользуется этой возможностью, чтобы набрать очки в стратегическом соревновании с США и развивать усилия по "реформе глобального управления". Пекин явно стремится отвлечь внимание от того, что именно на нем лежит ответственность за неправильное поведение в начале распространения вспышки, и подчеркнуть проблемы реакции США на коронавирус. Китай ускоряет и расширяет поставки предметов медицинского назначения и экспертов нуждающимся странам. В результате вполне возможно, что когда кризис подойдет к концу, у Пекина будет более позитивная международная репутация, чем до пандемии.Но после появления COVID-19 важно не преувеличивать и не искажать стратегические амбиции Пекина. Китай стремится расширить международное влияние по сравнению с США и даже за счет них, однако он не стремится покорить США или вытеснить их с позиций глобального гегемона. Цели Китая более ограничены и прагматичны. Его лидеры сознают, что глобальная гегемония, даже если она достижима — в чем они сомневаются, — станет большим бременем, а не благом. Пекин стремится узаконить свою модель управления и развития на международном уровне, чтобы можно было мирно сосуществовать с другими моделями и расширить влияние Китая в том, что касается установления правил глобального управления. Пекин хочет утвердить внутренние правила Коммунистической партии Китая и создать мирную внешнюю обстановку, которая позволит Пекину противостоять бесчисленным и пугающим приоритетам. COVID-19 дал Пекину возможность достичь этих целей: он утверждает, что его система была эффективна в борьбе с вирусом внутри страны и сейчас он может предлагать помощь и советы за рубежом.Этого более чем достаточно, чтобы бросить беспрецедентный стратегический вызов США, при этом не подчеркивая, что Китай пытается подорвать интересы Америки и начать править миром. Тем не менее это отражает преобладающую стратегическую конкуренцию между системами США и Китая. В ответ США должны вернуться на международную арену и начать набирать очки в счет собственной модели управления и развития. К сожалению, влияние вируса усложняет ситуацию. У Китая есть преимущество, потому что по всем признакам он уже по другую сторону страшного воздействия вируса — в ожидании новой возможной волны инфекций. Кроме того, он обладает медицинским оборудованием и знаниями, в которых так отчаянно нуждается сейчас весь мир. Со своей стороны, США потерпели поражение от COVID-19 и пока не прошли пик его разрушительного воздействия. И уязвимости их системы мешают США дать адекватный ответ на распространение вируса, и США сейчас одна из многих стран, которые нуждаются в помощи Китая.Однако американцы критикуют оппортунизм Пекина и пытаются повысить вклад Вашингтона в международный ответ на COVID-19. Если смотреть на это с позитивной стороны, это может и должно включать мобилизацию конкурентных и гуманитарных инстинктов американцев, пока страна сталкивается с вызовами вируса и попытками Пекина обернуть его влияние в геополитическое преимущество. С другой стороны, некоторые ответные действия США могут оказаться неэффективными. Например, усилить обвинения, потребовав от Пекина выплат за распространение вируса, приводить в пример ситуацию с коронавирусом как еще одну причину для разделения американской и китайской экономик.Что еще более важно, ни одно действие США по противодействию кампании в Пекине не должно мешать возможности Китая и США использовать кризис COVID как средство налаживания отношений. На прошлой неделе две группы ученых — китайских и американских — опубликовали открытые письма, призывающие их правительства объединиться для решения задачи COVID-19 и сотрудничать в усилиях по смягчению его влияния, в разработке вакцины и победе над общим врагом от имени всего человечества.COVID-19 не изменил фундаментальные основы стратегических отношений между США и Китаем. Геополитика, взаимное недоверие и постоянная конкуренция подталкивают две страны к конфронтации и взаимным обвинениям. Обе стороны пытаются самоутвердиться и привлечь друг друга к ответственности за любые промахи. Но без этого вполне можно обойтись. Пекин и Вашингтон могут ослабить напряженность и открыть путь к сближению и мирному сосуществованию. Для этого обе стороны должны прийти к более точному пониманию перспектив и амбиций друг друга, признать глобальные интересы друг друга, особенно в отношении контроля над COVID-19, осознать реальность взаимозависимости.Отношения между США и Китаем неизбежно создадут почву для развития как конкуренции, так и сотрудничества. Настало время максимально расширить сотрудничество между Китаем и США.