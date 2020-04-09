Каждый день пандемия коронавируса забирает сотни жизней по всему миру. Вакцину ученые обещают в лучшем случае в конце года, а пока каждая страна действует по принципу спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Последние новости об эпидемии коронавируса COVID-19 – в материале Дни.ру.

Каждый день пандемия коронавируса забирает сотни жизней по всему миру. Вакцину ученые обещают в лучшем случае в конце года, а пока каждая страна действует по принципу "спасение утопающего – дело рук самого утопающего". Последние новости об эпидемии коронавируса COVID-19 – в материале "Дни.ру".Коронавирус в миреЗаболели – 1446091;Умерли – 83491;Выздоровели – 308879.На Соединенные Штаты приходится почти четверть зараженных коронавирусом в мире – 401 тысяча человек. В эпицентре пандемии – Нью-Йорке – умерли более четырех тысяч человек, сообщает университет Джона Хопкинса. За последние сутки жертвами коронавируса в США стали 1736 человек – это рекордный показатель за последние дни.Ученые по всему миру трудятся над созданием вакцины против COVID-19. Интересный вариант предложили американские исследователи. Они смогли создать искусственный вирус. Он содержит фрагменты S-белка, из которого состоят шипы коронавируса. Эффективность такого подхода проверели на грызунах. Одна доза вакцины вырабатывала у животных иммунитет.Коронавирус в РоссииЗаболели – 8672;Умерли – 63;Выздоровели – 580.Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 1175 человек. Президент Владимир Путин в ходе совещания с губернаторами выступил с обращением к россиянам.Глава государства объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса. В частности, глава государства установил надбавки для врачей, борющихся с коронавирусом – до 80 тысяч рублей в месяц. Также Путин призвал глав регионов действовать аккуратно и не ухудшать ситуацию в экономике запретами и ограничениями на фоне борьбе с COVID-19.Между тем аналитики Центробанка предупредили о возможности второй волны коронавируса. По их мнению, к этому может привести ослабление экономики в результате первой волны заболевания. Но благодаря накопленным запасам страна может чувствовать себя более-менее уверенно, считают эксперты.Постепенно некоторые компании и предприятия возвращаются к привычному графику работы. С 9 апреля Сбербанк переводит сотрудников на стандартный режим.Коронавирус в МосквеЗаболели – 5841;Умерли – 31;Выздоровели – 270.За последние сутки зафиксировано 660 новых случаев коронавируса в Москве. На совещании 8 апреля с Владимиром Путиным мэр столицы Сергей Собянин назвал последствия возможного закрытия города на карантин. В таком случае долго функционировать Москва бы не смогла, предупредил градоначальник.Собянин предоставил Путину статистику по режиму всеобщей изоляции в Москве. В эти дни в городе работают около трех миллионов человек – всего передвигается четверть населения, а два миллиона человек перешли на удаленный режим, еще два находятся в отпуск."На сегодня это более или менее оптимальный баланс", – сказал столичный градоначальник.В услрвиях коронавируса работу предприятий останавливать нельзя, подчеркнул Собянин. Также он призвал столичных бизнесменов воздержаться от сокращений сотрудников. При этом мэр в очередной раз гарантировал, что город поможет оставшимся без средств к существованию людям.МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква584131270Россия867263580США4012541156421233Весь мир144609183491308879Коронавирус | | | || | | | |