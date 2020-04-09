Российские ученые представили возможные сценарии распространения коронавируса в России. Когда будет пик заболеваемости? Сколько людей будет заражаться ежедневно и сколько всего будет инфицированных?

Российские ученые представили возможные сценарии распространения коронавируса в России. Когда будет пик заболеваемости? Сколько людей будет заражаться ежедневно и сколько всего будет инфицированных?Математическую модель развития ситуации каналу "Россия 24" предоставили специалисты Центра мониторинга биорисков Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).Сценария два. Согласно негативному, через 10 дней, к 17-20 апреля, в России будут ежедневно выявлять по 3500 тысячи заболевших. Это пик эпидемии. Согласно нейтральному сценарию, пик будет пройден примерно в эти же даты, но прирост будет более контролируемым и плавным — от тысячи до полутора тысяч человек в сутки."После 10-14 дней мы какое-то время продержимся на плато и пойдем в обратную сторону, то есть процесс, как правило, напоминает синусоиду. Сколько мы поднимались на плато, столько и будем спускаться с него", — заявила глава ФМБА России Вероника Скворцова.Как выглядит это плато, наглядно показывают статистические данные из Китая и Кореи. Китай туда вышел 13-14 февраля, и ровно через неделю пошел резкий спад. Корея вышла 8 марта, еще восемь дней количество активных случаев заражения держится на пике — и затем стабильный постепенный спад.Выход на плато практически день в день совпадает с началом стабильного снижения количества новых заражений в сутки.Если основываться на этих данных, то как раз в эти дни на плато выходит ситуация в Италии. Разница в том, что в Корее от начала взрывного роста до выхода на плато прошло 10 дней, а в Италии почти месяц. Как итог — абсолютное количество случаев в Италии больше в 10 раз."Европа сейчас видит небольшое плато, — говорит Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения в России. — Но даже там, где идет замедление эпидемии, очень важно, чтобы мы поняли, что количество случаев еще велико".Наша задача пойти именно по пути Южной Кореи, а не Италии, США и Испании, где, в отличие от Восточной Азии, не удалось избежать взрывного роста по экспоненте.В России итоговое число заболевших, согласно негативному сценарию, может достигнуть 120 тысяч человек. Нейтральный прогноз, который основывается на текущей динамике, дает общую итоговую цифру в 28 тысяч человек.По какому графику мы пойдем, зависит от того, сможем ли мы повлиять на количество вторичных случаев заражения от каждого уже инфицированного человека. В то же время математики Российской академии наук допускают, что пиков эпидемии, как в России, так и в других больших странах, может быть несколько.Ну и, конечно, самый главный вопрос: когда все закончится? Если следовать негативному прогнозу, то в конце июля. Если верить в нейтральный прогноз, Россия должна справиться с эпидемией к последней декаде июня. Для реализации этого сценария необходимо, чтобы количество новых случаев заражения в нашей стране начало снижаться уже через 9-13 дней. Количество летальных случаев тогда составит от 180 до 2300 человек.