Перечень поручений по итогам выступления президента России Владимира Путина на совещании с губернаторами по вопросам борьбы с коронавирусом может быть готов уже 9 апреля.

Перечень поручений по итогам выступления президента России Владимира Путина на совещании с губернаторами по вопросам борьбы с коронавирусом может быть готов уже 9 апреля.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.8 апреля президент России провел совещание с главами регионов РФ, в ходе которого огласил ряд новых мер по поддержке населения в условиях борьбы с пандемией коронавируса.В частности, семьи с детьми, в том числе, те, где родители временно остались без работы, будут поддержаны материально. Медицинским работникам, лечащим заболевших COVID-19, будут установлена специальная федеральная выплата, а также повышенные страховые гарантии за счет бюджет.Путин отметил необходимость расширения меры по предоставлению россиянам каникул по ипотечным и потребительским кредитам. Что касается малого и среднего бизнеса, то президент предложил распространить на все пострадавшие от пандемии предприятия отсрочку по уплате страховых взносов на полгода.Он также поручил кабинету министров и Центробанку в пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки отечественных предпринимателей.