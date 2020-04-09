Луганская народная республика и украинская сторона договорились провести не позднее 17 апреля обмен удерживаемыми лицами по формуле 11 на 8.

Луганская народная республика и украинская сторона договорились провести не позднее 17 апреля обмен удерживаемыми лицами по формуле "11 на 8".Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева.По ее словам, Киев получит 11 человек, Луганск – 8.В свою очередь представитель Донецкой народной республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы Дарья Морозова сообщила, что Донецку удалось уговорить украинскую сторону провести обмен по формуле "10 на 8" до пасхальных праздников, то есть, до 19 апреля.