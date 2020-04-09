Проснувшийся после зимней спячки медведь вынудил российского туриста забраться на дерево. Инцидент произошел неподалеку от Кругобайкальской железной дороги, сообщает Почуяв запах еды, ..

Проснувшийся после зимней спячки медведь вынудил российского туриста забраться на дерево. Инцидент произошел неподалеку от Кругобайкальской железной дороги, сообщаетПочуяв запах еды, ночью хозяин леса подобрался к палатке и решил полакомиться оставленной рядом с ней пищей. Очнувшийся путник пытался отогнать зверя с помощью петард, но безуспешно. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили мужчину сидящим на дереве. Ему помогли собраться и отвезли в поселок Никола.