Проснувшийся после зимней спячки медведь вынудил российского туриста забраться на дерево. Инцидент произошел неподалеку от Кругобайкальской железной дороги, сообщает Почуяв запах еды, ..

Проснувшийся после зимней спячки медведь вынудил российского туриста забраться на дерево. Инцидент произошел неподалеку от Кругобайкальской железной дороги, сообщаетПочуяв запах еды, хозяин леса ночью подобрался к палатке, решив полакомиться оставленной рядом пищей. Путник безуспешно пытался отогнать зверя с помощью петард. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили мужчину сидящим на дереве. Ему помогли собраться и отвезли в поселок Никола.