Государства Евросоюза должны иметь доступ к Европейскому механизму стабильности (ESM) без дополнительных условий, что связано с кризисом коронавируса, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает Reuters.

Государства Евросоюза должны иметь доступ к Европейскому механизму стабильности (ESM) без дополнительных условий, что связано с кризисом коронавируса, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает Reuters.Заявление министра было сделано после того, как его коллеги из ЕС не смогли договориться об использовании фонда спасения."Европейский механизм стабильности был создан для борьбы с кризисом. С чем мы сталкиваемся? С глубоким и серьезным кризисом", — сказал Ле Мэр журналистам после заседания правительства."Поэтому необходимо иметь возможность использовать этот Европейский механизм стабильности, не требуя условий, которые могут рассматриваться как провокация со стороны некоторых государств-членов и не являются необходимыми", — добавил он.Как сообщалось ранее, министры финансов еврозоны так и не смогли договориться в ходе о большей поддержке экономик стран ЕС на фоне коронавируса. Председатель Еврогруппы заявил, что он приостанавливает обсуждение до четверга, сообщает Reuters."После 16 часов обсуждений мы подошли вплотную к соглашению, но пока еще не достигли его. Я приостановил работу Еврогруппы до четверга, — написал председатель Еврогруппы Мариу Сентену в Twitter. — Моя цель остается неизменной — создание надежной подушки безопасности для ЕС в связи с COVID-19 (чтобы защитить работников, предприятия и страны) и выработка значительного плана восстановления (экономики)".