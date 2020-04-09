Из-за пандемии коронавируса бизнес терпит серьезнейшие убытки. Весомая часть жителей российской столицы решила поддержать предпринимателей. По данным , москвичи стали переезжать в ..

Из-за пандемии коронавируса бизнес терпит серьезнейшие убытки. Весомая часть жителей российской столицы решила поддержать предпринимателей.По данным , москвичи стали переезжать в гостиницы на время самоизоляции. Многие убеждены, что тем сам они, помимо прочего, смогут обезопасить пожилых родных, подверженных особому риску из-за COVID-19.