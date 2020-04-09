Следственный комитет займется делом музыканта Виталия Николаева. Одному из самых известных исполнителей Беловежской пущи угрожают квартирные рейдеры. В его жилище решили поселиться сразу пять соседей. Как такое стало возможным, и почему рейдеры не боятся полиции?

Следственный комитет займется делом музыканта Виталия Николаева. Одному из самых известных исполнителей "Беловежской пущи" угрожают квартирные рейдеры. В его жилище решили поселиться сразу пятеро "профессиональных соседей". Как такое стало возможным, и почему рейдеры не боятся полиции?Сегодня одному из самых известных исполнителей "Беловежской пущи" Виталию Николаеву не до песен. Все мысли музыканта и его жены только об одном: чтобы не убили в собственном жилье, чтобы не притесняли их и ребенка.Для Николаевых новость о том, что столица садится на самоизоляцию стала спасением. Незваные гости временно съехали так же спешно, как и заселялись — просто однажды вечером позвонили в дверь."Открываю дверь, стоят пять мужиков. Понять не могу, в чем дело. Заявляют: "Мы будем здесь жить", — рассказал Виталий Николаев.Ворвавшиеся в квартиру предъявили свидетельства о собственности. Один из новых совладельцев сразу расстелил матрас и улегся на нем.Позже выяснилось, что новые собственники появились в квартире с подачи бывшего мужа Ирины. Он то ли подарил, то ли продал принадлежащую ему долю некой Светлане Пьянковой, которая разделила доставшиеся 23 квадратных метра еще на несколько частей.Жертва долевых рейдеров Ирина Николаева рассказала, что знает Пьянкову — та является черным риелтором и орудует в их районе.Новые совладельцы — это так называемые "профессиональные соседи", задача которых заключается в том, чтобы заставить хозяев квартиры выкупить у них по завышенной цене квадратные метры."Я не понимаю, как бюрократическая государственная система допустила ситуацию, при которой трое совершенно посторонних мужчин смогли оформить документы и заселиться в квартиру с несовершеннолетней девочкой", — отметила Ирина Николаева.На самом деле вселиться в поделенную на доли квартиру можно только по решению суда."Люди, которые приобрели в жилом помещении ничтожную долю, должны понимать, что, если они пытаются вскрыть дверь, самовольно вселиться, эти действия могут быть квалифицированы правоохранительными органами как самоуправство, хулиганство", — рассказал адвокат Олег Акинин.Но на практике вызванный наряд полиции тогда назвал происходящее в квартире гражданско-правовыми отношениями. Сейчас Николаевы используют неожиданную передышку, пытаются сделать все возможное, чтобы незваные соседи не вернулись. Заявление в прокуратуру уже написано.