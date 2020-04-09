Президент РФ Владимир Путин огласил меры, которые предпринимаются властью для поддержки россиян в условиях пандемии коронавирусной пневмонии.

Президент РФ Владимир Путин огласил меры, которые предпринимаются властью для поддержки россиян в условиях пандемии коронавирусной пневмонии.Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства проинформировал общественность на совещании с руководителями регионов.Он подчеркнул, что помимо поддержки бизнеса, необходимо помогать гражданам, особенно тем, которые в условиях самоизоляции, оказались без работы, чьи доходы сократились, а также семьям с детьми.Путин сообщил, что подписал указ о начале дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский капитал по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно.По его словам, выплаты будут происходить в апреле, мае и июне. Он отметил, что на месяц раньше срока, в июне, начнутся выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет.Президент предложил для тех, кто временно потерял работу, при начислении выплаты на детей от трёх до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. Он считает, что этот шаг существенно расширит круг получателей финансовой поддержки.Еще один шаг в помощь потерявшим работу и обратившимся после 1 марта в службу занятости – в апреле, мае и июне такие люди получат пособие по безработице в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.При этом Путин попросил правительство приложить усилия, чтобы оформить требуемое пособие россияне могли бы быстро, без бюрократических формальностей и по возможности, в дистанционном порядке.Глава государства напомнил, что сейчас особые меры поддержки нужны потерявшим работу, у кого есть дети и предложил в этом случае помимо выплат на детей и пособия по безработицы ближайшие три месяца перечислить еще по 3000 рублей ежемесячно на каждого несовершеннолетнего ребёнка.Российский лидер сообщил, что в марте поручил кабинету министров предусмотреть для граждан каникулы по потребительским и ипотечным кредитам, и попросил правительство расширить эту меру поддержки, чтобы она стала доступной для большего количества жителей страны.11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирсной пневмонии – пандемией. В настоящий момент в разных странах мира инфицирован 1 миллион 450 тысяч человек, более 309 тысяч выздоровело, более 83 тысяч скончались.В России зафиксировано 8672 случаев заболевания, из них 1175 за последние сутки. 580 человек выздоровело, 63 умерло.