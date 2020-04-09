Установлено, что изъятые предметы и вещества пригодны для использования по своему целевому назначению...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве, а также из отдела по ВАО УФСБ России по г. Москве и МО задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.В результате проверки оперативной информации правоохранителями на Уральской улице был задержан 58-летний мужчина. По месту жительства задержанного был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены и изъяты: предмет, конструктивно схожий с револьвером системы «Наган», изготовленный самодельным способом; 37 патронов разного калибра, предмет, конструктивно схожий с пулеметом «Дегтярева», части оружия, а также 14 колб с порошкообразным веществом, которое, согласно проведенному исследованию, является бездымным порохом, общей массой 40,1 граммов. Установлено, что изъятые предметы и вещества пригодны для использования по своему целевому назначению.Отделом дознания ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» и 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73