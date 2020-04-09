На западе Москвы загорелся дом престарелых. В настоящее время на место происшествия следуют пожарные по повышенному номеру вызова.

На западе Москвы загорелся дом престарелых. В настоящее время на место происшествия следуют пожарные по повышенному номеру вызова.Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, здание находится на 3-1 Мякининской улице. По данному адресу расположен дом престарелых "Третий возраст".В здании плотное задымление, люди просят о помощи из окон.На место возгорания отправлены автобусы для временного размещения граждан.