Компания Zoom Video Communications, которой принадлежит одноименный сервис видеоконференций, была обвинена акционером в сокрытии дефектов в системе безопасности сервиса Zoom

Компания Zoom Video Communications, которой принадлежит одноименный сервис видеоконференций, была обвинена акционером в сокрытии дефектов в системе безопасности сервиса Zoom, сообщает Bloomberg.В жалобе, поданной во вторник в федеральный суд Сан-Франциско, компания и ее высшие должностные лица были обвинены в сокрытии правды о недостатках в шифровании приложения, включая его предполагаемую уязвимость для хакеров, а также в несанкционированном разглашении личной информации третьим лицам, включая Facebook.Инвестор Майкл Дрие, подавший коллективный иск, утверждает, что серия публичных разоблачений о недостатках приложения, повлияла на стоимость акций Zoom, хотя в этом году акции компании выросли на 67%, так как инвесторы делают ставку на то, что компания по проведению видеоконференций станет одним из немногих бенефициаров среди множества компаний, страдающих от спада в экономике из-за пандемии коронавируса.Начиная со SpaceX и Tesla и заканчивая Министерством образования Нью-Йорка, ведомства и компании по всему миру начали запрещать использование приложения, которое стало популярным во время карантина из-за коронавируса. Zoom используют как для виртуальных посиделок за коктейлями или кофе до корпоративных встреч и дистанционного обучения.Власти Тайваня первыми на государственном уровне запретили учреждениям использовать Zoom. После выхода этого распоряжения министерство образования страны ввело запрет на использование Zoom в школах. Ожидается, что примеру Тайваня могут последовать и правительства других стран.В последнее время на фоне распространения коронавируса популярность Zoom особенно возросла, так как люди по всему миру переходят на удаленную работу или учебу. В марте дневная аудитория Zoom превысила 200 миллионов пользователей. В результате с начала текущего года стоимость акций компании увеличилась более чем в два раза.Однако недавно выяснилось, что Zoom не использует end-to-end шифрование для видеоконференций, а также позволяет присоединяться к трансляциям посторонним людям. Записи встреч также появились на публичных интернет-серверах.На прошлой неделе глава Zoom Эрик Юань принес извинения за то, что сервис не смог оправдать ожиданий пользователей в отношении конфиденциальности и безопасности. Он также заверил, что компания уже приняла меры по решению этих проблем."Быстрое освоение платформ для телеконференций, таких как Zoom, без надлежащей проверки на безопасность, потенциально подвергает опасности коммерческие тайны, государственные секреты и правозащитников", — пишут исследователи из Университета Торонто.Компания Zoom работает над внедрением сквозного шифрования, но до этого еще несколько месяцев, сказал глава Zoom. Многие из проблем связаны с тем, что приложение было ориентировано на корпоративных клиентов с их собственными командами ИТ-безопасности, а не на широкую потребительскую аудиторию.Эксперты по киберзащите разработали автоматизированную систему, которая в час находит по 100 конференций в Zoom, не закрытых паролем. За день хакерский инструмент под названием zWarDial может обнаружить около 2400 публичных аудио- и видеовстреч. Об этом рассказал исследователь в области компьютерной безопасности Брайан Кребс.Специалисты создали сканер в демонстрационных целях, однако воссоздать его легко могут и злоумышленники. Работает zWarDial методом грубой силы, то есть путем перебора уникальных идентификаторов Zoom-конференций длиной от 9 до 11 цифр. Угадав ID, затем инструмент может извлечь данные о запланированной или повторяющейся встрече, в том числе ссылку, дату и время, имя организатора и тему обсуждений."С конца прошлого года новые встречи закрываются паролем по умолчанию, если эту опцию не отключили администраторы или владельцы аккаунтов", - сказали представители Zoom. Пользователям рекомендуется выставлять уникальный ID и пароль, а по возможности — ограничивать количество подключений точным числом участников.Текущий иск не первый в адрес компании. В конце марта в суд калифорнийского города Сан-Хосе поступил иск против Zoom от частного лица. Истец утверждал, что сервис собирает персональные данные без уведомления пользователей.