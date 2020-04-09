Коронавирус стал серьезным испытанием для здоровья, в том числе психологического. Страх перед инфекцией есть даже у тех, кто вроде бы находится вне зоны риска. Столичные психологи уже дали название этому явлению.

Коронавирус стал серьезным испытанием для здоровья, в том числе психологического. Страх перед инфекцией есть даже у тех, кто вроде бы находится вне зоны риска. Столичные психологи уже дали название этому явлению.Врачи говорят о появлении так называемой ковидофобии. Инфекция, стремительно распространившаяся по всему миру, привела к тому, что все больше людей стали поддаваться панике. Врачи говорят: не стоит."Ковидофобия — это современное название обычной фобии, когда люди боятся микробов, микроорганизмов и вообще боятся грязи. Этот термин давно был введен еще в середине 19 века, — говорит клинический психолог Артур Гараганов. — Многие люди страдали ими: Владимир Маяковский, Никола Тесла и даже всем известный Дональд Трамп тоже боится и очень часто моет руки".Стресс из-за коронавируса испытывают как молодые, так и пожилые люди. Чаще всего боятся выйти на улицу или заразиться. Пугает возможность подцепить заразу от соседей, курьеров или продавцов в продуктовом. Некоторые уходят на полную изоляцию."Конечно, я стала намного аккуратнее, чаще мою руки и не выхожу из дома уже 24 дня, мы заказываем все продукты по интернету. Иногда доставку приходится ждать 7-10 дней, но некоторые интернет-магазины работают исправно", — говорит журналист Феодора Шестак.В то время, как одни максимально дистанцируют себя от общества, стремясь не заболеть, другие пытаются всеми правдами и неправдами пройти тест на коронавирус, причем не один раз. В лаборатории ежедневно поступают сотни заявок, люди готовы стоять в очереди и платить за тест, даже если никаких предпосылок болезни у них нет.Городские службы психологической помощи в столице и регионах перешли на особый режим работы. Тоже фиксируют всплеск звонков. За месяц на горячую линию Московской службы психологической помощи позвонили больше пяти тысяч раз. Сотни людей пожаловались на свои страхи, связанные с коронавирусом."Им страшно выходить на улицу, они отвыкли от улицы и боятся встретить людей, которые могут быть теми, кто их заразит. Постепенно формируется такая привычка избегать людей", — считает Светлана Штукарева, координатор горячей линии по оказанию психологической помощи.Карантин, самоизоляция, ухудшение эпидемической ситуации в целом и бесчисленные слухи в соцсетях — вот что становится предпосылками фобии. Некоторым, особенно пожилым и мнительным людям, без помощи специалиста справиться со стрессом сложно."У человека на фоне того, что он увидел в СМИ, возникает выраженное тревожное состояние вплоть до панической атаки, он не может с ней справиться. Этот вопрос нужно решать здесь и сейчас; бывало, специалисты прибегали к обучению дыхательным упражнениям прямо по телефону", — говорит Артур Гурский, заведующий отделом профилактики наркологических расстройств Республиканского наркологического диспансера.Признать страх и обратиться за помощью — уже полдела. Коронавирус провоцирует стресс, но если не взять себя в руки или не обратиться к специалисту, последствия могут быть весьма серьезными. Развитие депрессии и проблемы со здоровьем, уже не только психологическим.Переживать ковидофобию в одиночку не нужно, тем более когда столько людей готовы поддержать.