Главный тренер Тоттенхэм Хотспур Жозе Моуринью признал, что повел себя неправильно, проведя в парке совместную тренировку с игроком шпор Танги Ндомбеле. Он согласился с тем, что нарушил правила социального дистанцирования, введенного в стране из-за пандемии коронавируса.

Главный тренер "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью признал, что повел себя неправильно, проведя в парке совместную тренировку с игроком "шпор" Танги Ндомбеле. Он согласился с тем, что нарушил правила социального дистанцирования, введенного в стране из-за пандемии коронавируса."Признаю, что мои действия не соответствовали правительственному протоколу. Мы имеем право контактировать только с членами семьи. Очень важно, чтобы каждый из нас выполнял свои обязанности, помогая тем самым нашим героям из медицинских служб спасать жизни", – цитирует португальского специалиста Sky Sports.Также стало известно, что еще два футболиста лондонского клуба – Райан Сессеньон и Давинсон Санчес – совершили в парке совместную пробежку. Руководство "Тоттенхэма" осудило их поступок.Отметим, что ранее Моуринью оказывал помощь пожилым людям, находящимся на карантине. Наставник "шпор" принял участие в благотворительной акции, упаковывая и развозя продукты и медикаменты нуждающимся жителям Лондона.