Одна из крупнейших канадских нефтяных компаний — Suncor Energy — объявила о выпуске новых облигаций, расходы по которым оказались втрое выше, чем при аналогичном выпуске долгов в прошлом году. Это признак того, что расходы на финансирование энергетических компаний в Канаде растут, так как цена на канадскую нефть упала ниже $10 за баррель.

Одна из крупнейших канадских нефтяных компаний — Suncor Energy — объявила о выпуске новых облигаций, расходы по которым оказались втрое выше, чем при аналогичном выпуске долгов в прошлом году. Это признак того, что расходы на финансирование энергетических компаний в Канаде растут, так как цена на канадскую нефть упала ниже $10 за баррель.Suncor Energy выпускает десятилетние облигации на сумму $889 миллионов с купоном 5% по цене $99,697 за $100 с доходностью 5,039%.По оценкам Bloomberg, Suncor Energy заплатила 420 б. п. по сравнению с аналогичными канадскими государственными ценными бумагами в этом выпуске — в 3 раза больше, чем компания предложила инвесторам, когда она выпустила аналогичные 10-летние облигации в мае прошлого года.На фоне резкого падения цен и учитывая, что WCS опустилась ниже $10 за баррель, инвесторы требуют более высоких премий к канадским облигациям от канадских эмитентов долгов в области энергетики.Рейтинговые агентства по-прежнему присуждают Suncor инвестиционный рейтинг. Это могло быть одной из причин того, почему спрос на облигации при последнем выпуске превосходил предложение в 3 раза, отмечает Bloomberg.Во вторник Moody's присвоило рейтинг "Baa1" облигациям Suncor Energy, отметив "хорошее состояние ликвидности Suncor", добавив, что "при низких ценах на нефть Suncor предпримет необходимые действия, чтобы поддержать структуру своего капитала, денежного потока и ликвидности, а также снизить отрицательный свободный поток наличных денег".Suncor планирует использовать поступления от продажи облигаций, чтобы погасить краткосрочные задолженности и достичь общих корпоративных целей.Как и многие другие канадские нефтяные компании, в прошлом месяце Suncor пересмотрела прогнозы по капиталу в сторону понижения на 26% в ответ на падение цен на нефть.За последние две недели Suncor увеличила ликвидность на $2,7 миллиарда, и эта "финансовая гибкость открывает компании доступ к необходимым финансовым ресурсам в случае необходимости", говорится в сообщении.