Необходимо взять на особый контроль рост цен на продукты. С соответствующей просьбой спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе правительства Михаилу Мишустину.

Необходимо взять на особый контроль рост цен на продукты. С соответствующей просьбой спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к главе правительства Михаилу Мишустину.Президент озвучивает новые меры поддержки граждан, в то же время крупные торговые сети забирают у людей деньги, которые они получают в виде дополнительных выплат, зарплат. Об этом спикер заявил на совещании фракции "Единая Россия" с правительством, прошедшее в дистанционном формате.Председатель нижней палаты рассказал о некоторых торговых сетях, которые сильно завышают цены. В пример спикер привел стоимость плодовоовощной продукции. "Они закупают по 27,50 рублей за килограмм, а уже реализуют за 149,9 рублей", – пояснил Володин.Такая же ситуация по помидорам и другой продукции, посетовал спикер. "Уже не говорим о лимонах и не говорим о том, в какой ценовой группе имбирь. Там просто в 20 раз цена взлетела", – возмутился законодатель.Происходящее Володин назвал беспределом и призвал как можно скорее его остановить. Этот вопрос можно было бы озвучить на заседании правительства, обратился спикер Госдумы к главе кабмина. "Совесть теряют последнюю. Нельзя так", – резюмировал Володин.Напомним, что ранее спикер Госдумы предложил оказать грантовую поддержку предприятим малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством медицинских масок и дезинфицирующих средств. Этим вопросом могло бы заняться Минэкономразвития, считает парламентарий.