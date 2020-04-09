Инженеры Google решили тренировать роботов-собак, наблюдая за движениями их живых сородичей
Инженеры Google начали следовать новому подходу в обучении роботов-собак. Вместо того чтобы вырабатывать алгоритмы "от руки" — а это длительный и трудоемкий процесс, — команда лаборатории искусственного интеллекта AILab решила тренировать робопсов, наблюдая за движениями их живых сородичей.
Данные для захвата движения ученые собрали с датчиков, прикрепленных к обычной собаке. Затем на их основе была создана имитационная система, которая обучила четвероногого робота Laikago двигаться точно так же, как настоящее животное.
Как пишет Technology Review, исходный набор данных был скорректирован с учетом веса механической конструкции и опорных точек. В результате исследователи Google смогли научить робопса бегать рысью, ходить боковым шагом, прыгать и даже гнаться за собственным хвостом. Что главное, эта же система может использоваться и для создания андроидов, подсматривающих за движениями людей.
В то же время у нового подхода имеется ряд ограничений, признает автор исследования Джейсон Пэн. Во-первых, более высокая масса ограничивает ловкость — робопсам трудно освоить такие маневры, как быстрый бег или большие прыжки. Во-вторых, применение датчиков захвата движения не всегда возможно — другие животные могут быть не так послушны, как собаки. В будущем команда AILab попробует использовать видеозаписи, чтобы сделать технологию более доступной и масштабируемой.