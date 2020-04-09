Инженеры Google решили тренировать роботов-собак, наблюдая за движениями их живых сородичей

Инженеры Google начали следовать новому подходу в обучении роботов-собак. Вместо того чтобы вырабатывать алгоритмы "от руки" — а это длительный и трудоемкий процесс, — команда лаборатории искусственного интеллекта AILab решила тренировать робопсов, наблюдая за движениями их живых сородичей.Данные для захвата движения ученые собрали с датчиков, прикрепленных к обычной собаке. Затем на их основе была создана имитационная система, которая обучила четвероногого робота Laikago двигаться точно так же, как настоящее животное.Как пишет Technology Review, исходный набор данных был скорректирован с учетом веса механической конструкции и опорных точек. В результате исследователи Google смогли научить робопса бегать рысью, ходить боковым шагом, прыгать и даже гнаться за собственным хвостом. Что главное, эта же система может использоваться и для создания андроидов, подсматривающих за движениями людей.В то же время у нового подхода имеется ряд ограничений, признает автор исследования Джейсон Пэн. Во-первых, более высокая масса ограничивает ловкость — робопсам трудно освоить такие маневры, как быстрый бег или большие прыжки. Во-вторых, применение датчиков захвата движения не всегда возможно — другие животные могут быть не так послушны, как собаки. В будущем команда AILab попробует использовать видеозаписи, чтобы сделать технологию более доступной и масштабируемой.