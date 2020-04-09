Периметр здания и прилегающая к нему территория были обследованы сотрудниками полиции с применением служебной собаки...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о минировании.В службу «112» позвонил неизвестный мужчина и пожаловался, что у него не работает Интернет. На предложение решить эту проблему с оператором мобильной связи, гражданин сообщил о том, что здание оперативной службы заминировано.Периметр здания, расположенного на улице Бутырский Вал и прилегающая к нему территория были обследованы сотрудниками полиции с применением служебной собаки – взрывчатых веществ и устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась, движение не перекрывалось.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемого – 69-летнего приезжего мужчину.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60