Потерпевшая сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения на сумму около 500 000 рублей...

Сотрудники уголовного розыск ОМВД России по району Сокольники задержали подозреваемую в краже ювелирных украшений из квартиры.В полицию с заявлением обратилась 32-летняя жительница столицы. Женщина сообщила, что из ее квартиры пропали золотые изделия. Материальный ущерб составил около 500 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемая была задержана. Ею оказалась 23-летняя жительница района, осуществлявшая уборку квартиры потерпевшей.Установлено, что заявительница, отправляясь на дачу, решила нанять работницу для уборки квартиры и ухода за комнатными растениями. Родственник потерпевшей предложил кандидатуру, которой женщина впоследствии передала ключи. Вернувшись домой раньше, заявительница обнаружила пропажу ювелирных украшений, а ее новая работница перестала выходить на связь. Похищенное злоумышленница успела сбыть, а денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73