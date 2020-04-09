Необычная акция прошла в одном из крупных сетевых магазинов Вологды. Сотрудники сфотографировались в торговых залах, держа в руках картонные таблички с призывами к правильному потребительскому поведению.

Необычная акция прошла в одном из крупных сетевых магазинов Вологды. Сотрудники сфотографировались в торговых залах, держа в руках картонные таблички с призывами к правильному потребительскому поведению. Известно, что в период пандемии люди поддались панике и начали буквально сметать с полок товары, в том числе продукты первой необходимости, передает ГТРК "Вологда".Цель данной акции – убедить жителей города, что дефицита не будет. В связи с этим работники супермаркета рекомендуют людям не поддаваться общему настроению и не скупать в больших количествах продукты основных категорий. О том, что недостатка не ожидается, говорят и поставщики.Однако уже сейчас из-за искусственного ажиотажа вокруг туалетной бумаги и круп цены на эти позиции заметно выросли. Покупателям необходимо успокоиться и начать подходить к собственным потребностям более рационально.