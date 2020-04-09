Бизнесмену Раулю Арашукову предъявлено обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Его сына, экс-сенатора Рауфа, также обвиняют в причастности к этому преступлению.

Бизнесмену Раулю Арашукову предъявлено обвинение в убийстве экс-советника главы Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова. Его сына, экс-сенатора Рауфа, также обвиняют в причастности к этому преступлению.Адвокат предпринимателя Владимир Постанюк рассказал, что говорится в окончательной редакции обвинения. Там отмечается, что Рауль давал указания Рауфу, координировал с ним действия. Экс-сенатор, в свою очередь, отрицает это.Накануне защита Рауля Арашукова подала ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде в связи с пандемией коронавируса.Рауфа задержали год назад в зале заседаний Совета Федерации. Следствие считает его причастным к убийствам Фраля Шебзухова, а также общественника Аслана Жукова. Кроме того, его обвиняют в давлении на свидетеля, участии в преступном сообществе.По этому же делу был задержан отец Арашукова Рауль. Следствие считало его участником хищения газа на сумму около 32 миллиардов рублей. В окончательной редакции данное объявление предпринимателю еще не предъявлено, сообщает "Интерфакс".