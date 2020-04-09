Парковка для медиков в Москве в ближайшее время станет бесплатной. Соответствующее заявление сделано на странице столичного транспорта в Twitter.

Парковка для медиков в Москве в ближайшее время станет бесплатной. Соответствующее заявление сделано на странице столичного транспорта в Twitter. Такое решение связано со сложившейся ситуацией в связи с коронавирусом, а также ролью, которую врачи выполняют в наше время.В ведомстве отметили, что мэр давно дал поручение отменить плату за парковку медикам. В настоящее время совместно с департаментом здравоохранения формируется реестр сотрудников, которым уже в ближайшее время будет предоставлена данная возможность.Ранее премьер России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержали предложение об отмене платы за парковки для ряда категорий граждан в условиях коронавируса, сообщает "Интерфакс".Президент России Владимир Путин ранее сообщил о необходимости произвести выплаты медикам, которые работают с заразившимися вирусом пациентами.