Фигуранты 11 раз оплатили покупки чужой картой в различных магазинах города на общую сумму более 8 тысяч рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину.В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре прошлого года двое жителей Коврова 44 и 33 лет около магазина на земле обнаружили утерянную банковскую карту. Воспользовавшись тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, и ввода пин-кода не требовалось, мужчины расплачивались денежными средствами, находящимися на банковском счете. Фигуранты 11 раз оплатили покупки чужой картой в различных магазинах города на общую сумму более 8 тысяч рублей.Полицейские в результате проведенных оперативных мероприятий задержали подозреваемых уже на следующей день после обращения потерпевшей. Свою вину ковровчане признали полностью, в содеянном раскаялись. В ходе следствия ущерб был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.