Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, к каким средствам прибегает для борьбы с коронавирусом. По словам представителя Кремля, он пользуется блокатором от инфекций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, к каким средствам прибегает для борьбы с коронавирусом. По словам представителя Кремля, он пользуется блокатором от инфекций.Песков отметил, что приобрел противовирусное средство сам в аптеке, сообщает ТАСС. Такой блокатор похож на бейдж и крепится к одежде. Он выделяет диоксид хлора, которые обеззараживает воздух.Ранее средства массовой информации обратили внимание на бейдж, который был прикреплен к одежде Пескова на совещании с регионами.