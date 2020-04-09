Злоумышленник, воспользовавшись тем, что заявитель задремал, похитил из кармана его куртки мобильный телефон...

Оперативники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 25-летнего приезжего, подозреваемого в краже мобильного телефона.В дежурную часть отдела полиции УВД на Московском метрополитене поступило заявление от 21-летнего приезжего. Он сообщил, что на станции метро «Котельники» обнаружил пропажу мобильного телефона.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался 25-летний приезжий из другого региона Российской Федерации. Установлено, что в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро «Пушкинская» до станции «Котельники» злоумышленник, воспользовавшись тем, что заявитель задремал, похитил из кармана его куртки мобильный телефон. Похищенный смартфон он успел сбыть, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18