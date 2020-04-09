Злоумышленник нашел телефон потерпевшего в районе Курского вокзала и через мобильное приложение перевел на карту, принадлежащую его знакомой, всю имеющуюся сумму...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 39-летнего москвича, подозреваемого в краже крупной суммы денежных средств.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 33-летнего местного жителя, который сообщил, что обнаружил пропажу своего мобильного телефона, к которому была привязана банковская карта. Позже мужчине стало известно, что с его банковского счета осуществлен денежный перевод на сумму около 800 тысяч рублей неизвестному лицу.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – ранее судимого 39-летнего жителя столицы.Установлено, что мужчина нашел телефон потерпевшего в районе Курского вокзала и через мобильное приложение перевел на карту, принадлежащую его знакомой, всю имеющуюся сумму. Однако похищенными средствами злоумышленник распорядиться не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18