Власти городов-миллионников, о которых говорил Владимир Путин, сейчас делают все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что городские власти дополнительно зарезервировали полмиллиарда рублей на закупку средств индивидуальной защиты. Примерно такая же сумма ежемесячно выделяется из регионального бюджета на выплаты медработникам.

Власти городов-миллионников, о которых сегодня говорил Владимир Путин, сейчас делают все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса. Губернатор Петербурга Александр Беглов в эксклюзивном интервью "Вести" рассказал, что городские власти дополнительно зарезервировали полмиллиарда рублей на закупку средств индивидуальной защиты. Примерно такая же сумма ежемесячно выделяется из регионального бюджета на выплаты медработникам. Какие еще меры в борьбе с COVID-19 вводят в Петербурге?Пациенты при входе заполняют анкеты с вопросами о самочувствии, после им измеряют температуру и уровень насыщения крови кислородом. Это онкоцентр — здесь не могут приостановить плановую госпитализацию, но делают все возможное, чтобы не занести инфекцию."У здорового человека риск заражения коронавирусом составляет 5 процентов, а у больного онкологией — 70 процентов", — отметил профессор, директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи Владимир Моисеенко.Из-за угрозы коронавируса в онкоцентре уже закрывали на карантин урологию и реанимацию. Пациент, пришедший на операцию, скрыл, что тест его жены положительный — это выяснилось уже после. К счастью, сам он оказался не инфицирован.Полки в кладовых заставлены коробками с масками, перчатками, халатами, бахилами. Главврач организовал закупки еще в феврале, наблюдая за тем, что происходит в Китае."Понимали, что нас эта ситуация не обойдет. Медпомощь будет профессиональной, вовремя оказанной", — рассказал главный врач поликлиники №14 Выборгского района Санкт-Петербурга Виктор Панов.Теперь буквально живут на работе врачи нескольких петербургских больниц. Вот Александровская — здесь коронавирус выявлен у одиннадцати пациентов и пяти медиков. Инфекцию занес мужчина, поступивший с инфарктом. Стационар закрыт на карантин.Теперь в Петербурге всем пациентам перед госпитализацией будут делать тест на коронавирус. Кроме того, четко разграничат потоки больных, чтобы люди с симптомами ОРВИ не пересекались с остальными."Пациенты с температурой сразу маршрутизируются в наши профильные учреждения, но, повторюсь, не у всех в начальной и легкой стадии заболевания есть такие симптомы, поэтому такие заносы будут наблюдаться и в будущем", — рассказал председатель комитета по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.Больница Святого Георгия — COVID-19 более чем у двадцати врачей и пациентов. Карантин, но и в этих условиях идет процесс перепрофилирования стационара под прием больных с коронавирусной инфекцией."Мы имеем запас костюмов, масок, респираторов, защитных очков. В нашем арсенале 26 аппаратов ИВЛ. Как будет развиваться ситуация в нашем городе — предсказать трудно, но мы готовы", — сообщил заведующий операционным блоком Городской больницы Святого Великомученика Георгия Кирилл Ли.Сейчас главное не мешать врачам, но серьезность ситуации осознают пока еще не все. Например, пациент с подозрением на коронавирус сбежал из Георгиевской больницы. Когда за ним пришла полиция, объяснил, что медики замучили его анализами.За минувшие сутки полицейские задержали еще троих человек, нарушивших режим карантина. Всю первую неделю Петербург был в лидерах по индексу самоизоляции — теперь город сдает эти позиции. Стало по-весеннему тепло, и люди вновь устремились на улицу. Сигнальные ленты, загораживающие вход в парк, сорваны. На стрелке Васильевского острова — множество мотоциклистов, на Невском гуляют парочки."Продление нерабочих дней до 30 апреля — это не отпуск, не каникулы, не выходные. Учитывая опыт других стран, эти дни позволят нам выиграть время, мобилизовать ресурсы. Сейчас наступает самый ответственный период. Не хочу драматизировать, но ситуация сложная, заболеваемость растет", — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Документ, утверждающий штрафы за нарушение режима самоизоляции уже на подписи у губернатора.