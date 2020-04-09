Два человека погибли, более десяти пострадали, пятьдесят эвакуированы. Сегодня вечером произошел пожар на Третьей Мякининской улице в Кунцевском районе Москвы.

Два человека погибли, более десяти пострадали, пятьдесят эвакуированы. Сегодня вечером произошел пожар на Третьей Мякининской улице в Кунцевском районе Москвы.Началось все, как сообщается, с замыкания электрокабеля на первом и подвальном этаже здания. Всего на момент пожара там находились 65 человек.Вскоре помещения внутри постройки заволокло густым дымом, пожилые постояльцы, по словам очевидцев, просили о помощи прямо из окон.Локализовать, а затем и потушить пламя получилось достаточно быстро. Однако избежать жертв, как теперь понятно, не удалось. Следственный комитет уже завел уголовное дело по факту этой трагедии.На место пожара прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.Уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева обещала взять ситуацию под свой контроль. По ее словам, пострадавших могут временно разместить в городских центрах или у родственников.Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь​​​.