В московском районе Кунцево горит четырехэтажное здание дома престарелых. Из здания на 3-й Мякининской улице эвакуированы 50 человек, еще 13 спасены прибывшими на место происшествия пожарными и спасателями. По предварительным данным, погиб один человек.

В московском районе Кунцево горит четырехэтажное здание дома престарелых. Из здания на 3-й Мякининской улице эвакуированы 50 человек, еще 13 спасены прибывшими на место происшествия пожарными и спасателями. По предварительным данным, погиб один человек.Огонь охватил подвальный и первых этажи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу московского главка МЧС России. Тушения здания дома престарелых на западе Москвы продолжается.Пожар локализован на площади 15 квадратных метров. Причиной пожара в доме престарелых "Третий возраст" стало возгорание электрокабеля. В здании наблюдалось сильное задымление, пожилые люди просили помощи у открытых окон. Пожару присвоен третий уровень сложности.Возгорание в доме престарелых было ликвидировано, сообщил в своем твиттер-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что большинство проживающих в загоревшемся пансионате для престарелых были спасены.