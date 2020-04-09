В московском доме престарелых Третий возраст на 3-ей Мякининской улице в среду вечером произошел пожар. Жертвами огня стали четверо человек, еще 16 пострадали, сообщает телеканал . По ..

В московском доме престарелых "Третий возраст" на 3-ей Мякининской улице в среду вечером произошел пожар. Жертвами огня стали четверо человек, еще 16 пострадали, сообщает телеканал "".По предварительны данным, возгорание началось в котельной, где возникла неисправность расширительного бака. Пламя распространилось на территории площадью 300 квадратных метров. Во время пожара в здании находились 72 человека, среди которых было 52 постояльца. Большинство пострадавших получили отравления продуктами горения.