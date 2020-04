Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки, которая провела свой последний профессиональный матч на январском Australian Open в Мельбурне, собралась официально попрощаться с теннисной публикой 18 мая в Копенагене, выйдя на корт против американки Серены Уильямс.

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки, которая провела свой последний профессиональный матч на январском Australian Open в Мельбурне, собралась официально попрощаться с теннисной публикой 18 мая в Копенагене, выйдя на корт против американки Серены Уильямс.Однако прощальный датчанки отложен из-за пандемии коронавируса и пройдет позже, но когда – пока неизвестно. Все билеты на игру были распроданы еще в начале декабря. Возняцки между тем сообщила, что контрамарки будут действительны после переноса встречи на новую дату.With respect to the Corona virus challenging the world, we will postpone the last match for @CaroWozniacki versus @serenawilliams on 18th of May to a day later this year.Keep safe and look after each other