Президент России Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах страны должны быть достаточными с эпидемиологической стороны, но не разрушительными для экономики. Об этом российский лидер говорил во время совещания с губернаторами в режиме видеоконференции.

Президент России Владимир Путин заявил, что меры по борьбе с коронавирусом в регионах страны должны быть достаточными с эпидемиологической стороны, но не разрушительными для экономики. Об этом российский лидер говорил во время совещания с губернаторами в режиме видеоконференции.Глава государства попросил правительство проанализировать все материалы по региональным мерам, которые касаются борьбы с коронавирусом. Путин обратил особое внимание на ограничения по движению транспорта. По его словам, нужно посмотреть, что это такое, насколько является необходимым и не вредно ли для экономики самого региона, соседей, всей страны, сообщает "Россия 24".Президент подчеркнул, что правительство должно самым внимательным образом все проанализировать и выдать рекомендации коллегам в регионах. По словам Путина, это крайне важно для координации всей работы. Глава государства считает, что только в этом случае она будет эффективной, а принимаемые меры своевременными.Каждый регион нашей страны подготовил свой план профилактических мер. Как объяснил Владимир Путин, действовать сегодня по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. Именно поэтому губернаторы получили дополнительные полномочия в борьбе с коронавирусом. У регионального руководства есть все возможности работать адресно, учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях.Ранее в среду, 8 апреля, Владимир Путин провел совещание с руководителями регионов. По его словам, необходимо помогать не только бизнесу, но и гражданам, которые в условиях самоизоляции оказались без работы, чьи доходы сократились, особенно семьям с детьми. Также президент уделил внимание медикам, которые контактируют с пациентами, больными коронавирусом.