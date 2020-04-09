Проведение масштабного шествия Бессмертный полк 9 мая будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Организаторы акции понимают, насколько важно отметить 75-летие Победы, однако одновременно с этим нужно заботиться о здоровье граждан.

Проведение масштабного шествия "Бессмертный полк" 9 мая будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Организаторы акции понимают, насколько важно отметить 75-летие Победы, однако одновременно с этим нужно заботиться о здоровье граждан, говорится в сообщении на официальном сайте движения.В исполнительном комитете "Бессмертного полка" рассчитывают, что к 9 мая болезнь отступит. Однако готовят запасной план проведения шествия. В частности, его могут провести так, чтобы участники смогли дистанционно рассказать о подвиге своих предков.Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что шествие отменено, а вместо него пройдет акция в социальных сетях. В исполкоме организации предупредили, что это частное мнение отдельных людей. А само движение "Бессмертный полк России" будет следовать решению органов государственной власти.