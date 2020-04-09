Власти Хабаровска приняли решение о досрочной отправке школьников на летние каникулы. Отдыхать раньше времени отправятся, в основном, – ученики младших и средних классов, сообщает Так, ..

Власти Хабаровска приняли решение о досрочной отправке школьников на летние каникулы. Отдыхать раньше времени отправятся, в основном, – ученики младших и средних классов, сообщаетТак, учащиеся 1-3 классов отправятся на каникулы уже 13 апреля. Школьники 4-6 классов продолжат дистанционное обучение до 20 апреля, а затем также будут отдыхать. Ученики старших классов – с 9 по 11 – продолжат обучение. В июне им предстоит сдача ОГЭ и ЕГЭ.