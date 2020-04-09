Житель Новокузнецка умер в результате нелепой случайности – его шею частично разрезало болгаркой. Тело 32-летнего мужчины нашел один из местных жителей, сообщает Свидетель услышал звук ..

Житель Новокузнецка умер в результате нелепой случайности – его шею частично разрезало болгаркой. Тело 32-летнего мужчины нашел один из местных жителей, сообщаетСвидетель услышал звук работающего инструмента, за которым последовал странный шум. Он привел его к гаражу, внутри которого находилось тело мужчины с порезом на горле. Очевидец позвонил в экстренные службы, однако прибывшим врачам осталось лишь констатировать смерть. Следователи полагают, что во время работы от болгарки откололся кусок диска, который и нанес погибшему смертельную рану.