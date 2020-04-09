Рыбаки Териберки попросили снять ограничения на выход в море маломерных судов. Соответствующую петицию они адресовали администрации президента, сообщает ГТРК Мурман.

Рыбаки Териберки попросили снять ограничения на выход в море маломерных судов. Соответствующую петицию они адресовали администрации президента, сообщает ГТРК "Мурман". Дело в том, что в связи с угрозой распространения коронавируса введены правила, запрещающие выходить в море. Все граждане в соответствии с существующим сейчас режимом самоизоляции обязаны оставаться дома.По мнению рыбаков, выход в море на собственном судне — катере или лодке — никак не повлияет на ухудшение эпидемиологической обстановки. Кроме того, в самостоятельной добыче пропитания для семьи есть свои безусловные плюсы — не надо ходить в общественные места за покупками. На сегодня под петицией поставили подписи более 170 человек.Как известно, многие рыбаки из разных регионов страны — не менее 500 человек — восприняли объявленные нерабочими дни в качестве отпуска и вместо самоизоляции съехались в Териберку на рыбалку.